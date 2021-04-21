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'Lewis Hamilton'dan başkası olsa kuma çakılırdı, Verstappen üst üste kazanabilir'
Formula 1 içeriğimiz Pit-Stop'un yeni bölümünde Okay Karacan, Mercedes - Redbull Honda rekabetini, Imola GP'sinin perde arkasını ve takvime dahil edilen Miami GP'sini tüm detaylarıyla ele alıyor.
Pit-Stop'un yeni bölümünde;
Okay Karacan, Jackie Stewart'a selam çakıyor...
* Mercedes - Redbull
* Imola GP'sinin perde arkası
* Amerikalılar oyunda
"Hamilton'dan başkası kuma çakılı kalırdı"
"Verstappen'den üst üste birincilikler gelebilir"
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