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Spor Arena
Haber Giriş: 21.04.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

'Lewis Hamilton'dan başkası olsa kuma çakılırdı, Verstappen üst üste kazanabilir'

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Formula 1 içeriğimiz Pit-Stop'un yeni bölümünde Okay Karacan, Mercedes - Redbull Honda rekabetini, Imola GP'sinin perde arkasını ve takvime dahil edilen Miami GP'sini tüm detaylarıyla ele alıyor.

Pit-Stop'un yeni bölümünde;

Okay Karacan, Jackie Stewart'a selam çakıyor...

* Mercedes - Redbull
* Imola GP'sinin perde arkası
* Amerikalılar oyunda

"Hamilton'dan başkası kuma çakılı kalırdı"
"Verstappen'den üst üste birincilikler gelebilir"

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