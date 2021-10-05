Lewis Hamilton İstanbul'daki F1 yarışına son sırada mı başlayacak? Karar bekleniyor...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Flaş PCR testi kararı Valilik duyurduFlaş PCR testi kararı! Valilik duyurdu#Koronavirüs
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla...Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla...#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batının üstünlüğü sona erdi’Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batının üstünlüğü sona erdi’#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Otobüsle seyahat edecekler dikkat Bakanlık şartı kaldırdıOtobüsle seyahat edecekler dikkat! Bakanlık şartı kaldırdı#Otobüs
Ele geçirilmesi imkânsız diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat'Ele geçirilmesi imkânsız' diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat#Terör
Çok konuşulacak keşif: Korona atlatanların kanında bulundu Çok konuşulacak keşif: Korona atlatanların kanında bulundu!#Uzun Kovid
6 motor, 32 tekerlek, boş ağırlığı 285 ton... Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanında6 motor, 32 tekerlek, boş ağırlığı 285 ton... Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı'nda#Mriya
İnanılmaz olay: Bir şok daha Hayatı kâbusa döndü... Eşi 3 yıldır konuşmuyorİnanılmaz olay: Bir şok daha! Hayatı kâbusa döndü... Eşi 3 yıldır konuşmuyor#Mehmet Duvar
Burak Sergenin ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destekBurak Sergen'in ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destek!#Burak Sergen
Bahçeliden erken seçim tartışmasına net yanıtBahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt#Bahçeli
Facebooktan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeniFacebook'tan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeni#Sosyal Medya
Tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteriTuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri #Cardi B.
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Lewis Hamilton İstanbul'daki F1 yarışına son sırada mı başlayacak? Karar bekleniyor...

#Formula 1#Lewis Hamilton#İstanbul
Lewis Hamilton İstanbuldaki F1 yarışına son sırada mı başlayacak Karar bekleniyor...

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İstanbul'da düzenlenecek sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayabilir.

Haberin Devamı

Bu sezon aracında üç kez güç ünitesini değiştiren Lewis Hamilton, bu durumun tekrarlaması halinde geçen sene ilk sırada tamamladığı İstanbul'daki yarışa bu sezon son sıradan başlama cezası alacak.

Büyük Britanya basınına konuşan Mercedes'in direktörü Toto Wolff, İstanbul'daki yarışta Hamilton'ın aracında güç ünitesinin değiştirilebileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bunu yapabiliriz, ama bu konuda son kararı henüz vermedik." dedi.

Mercedes araçlarındaki en önemli sorunun dayanıklılık olduğunu vurgulayan Wolff, "Araçta titreme gibi diğer sorunlarla baş edebilirsiniz ama dayanıklılık, en önemli konudur. Burada sorun yaşarsanız, yarışı bitirememe tehlikesi doğar. Bu yönde bir değişiklik yaparsak bu durum ortadan kalkmış olur. Yarışı ikinci veya üçüncü sırada tamamlayabiliriz, bunda sorun yok çünkü Formula 1 uzun bir maraton." değerlendirmesinde bulundu.

Hamilton ile bu sezon çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine giren Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, sezonun 15. yarışı Rusya Grand Prix'si öncesinde aracında dördüncü kez güç ünitesi değişikliğine giderek yarışa son sıradan başlama cezası almıştı. Hollandalı sürücü, buna rağmen Hamilton'ın ardından yarışı ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı.

Haberin Devamı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu sezon pilotlar klasmanında Hamilton, Verstappen'in iki puan önünde lider konumda bulunuyor. Şampiyonada, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık gerekçeleriyle araçlarda bir sezonda en fazla üç kez güç ünitesi değişikliğine izin veriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Lewis Hamilton#İstanbul