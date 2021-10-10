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Letonya-Türkiye maçı ne zaman? İşte Milli maç programı

#Letonya-Türkiye Maçı#A Milli Futbol Takımı#2022 FIFA Dünya Kupası
Letonya-Türkiye maçı ne zaman İşte Milli maç programı

G Grubu'nda 12 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Riga'daki Daugava Stadı'nda Letonya'ya konuk olacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Takımın maç tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Norveç ile berebare kalan ekibimiz, bu müsabakadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Letonya-Türkiye maçı ne zaman?

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihte 8. kez rakip olacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. İşte, Letonya-Türkiye maçına dair ayrıntılar...

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Letonya-Türkiye karşılaşması saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile oynayacağı karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg görev yapacak.

Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak. Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.

İLK VE TEK GALİBİYET 1924'TE

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İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de Letonya'yı İstanbul'da konuk ettiği maçta iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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#Letonya-Türkiye Maçı#A Milli Futbol Takımı#2022 FIFA Dünya Kupası