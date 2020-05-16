Bundesliga'da Freiburg'u ağırladığı üç maçı kazanan Leipzig, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Leipzig ile oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Freiburg, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Bundesliga tarihinde Leipzig'i Freiburg'dan daha fazla mağlup eden tek takım Bayern. Son iki Bundesliga maçında berabere kalan Leipzig, 10. haftadan bu yana ilk kez puan tablosunda ilk iki sıranın dışında yer alıyor. Bundesliga'da oynadığı son 19 iç saha maçının sadece birini kaybeden Leipzig, bu sezon ev sahibi olduğu 12 maçın tamamında gol sevinci yaşadı.

Son Bundesliga maçında Union Berlin filelerini üç kez havalandıran Freiburg, daha önceki altı karşılaşmada 2 gol atabilmişti. Bu sezon en az gol yiyen iki Bundesliga ekibinden biri olan Leipzig, son beş karşılaşmada sadece bir gole izin verdi. Bundesliga'da oynadığı 25 maçta 36 puan toplayan Freiburg, geçen sezonun tamamında kazandığı puanı şimdiden yakaladı. Son 10 Bundesliga deplasmanında bir kez kazanabilen Freiburg, bu karşılaşmaların tamamında gol yedi.

Leipzig Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Leipzig Freiburg maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. S Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak olan mücadele ayrıca Misli.com'da da canlı yayınla izleyenlerle buluşacak..