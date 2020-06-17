Fortuna Düsseldorf'un bu sezon Bundesliga'da yer alan takımlar arasında maç başına en fazla gol yediği rakibi Leipzig. Bundesliga'nın tekrar başladığı 16 Mayıs'tan bu yana karşılaşmaların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Leipzig.

İç sahada oynadığı son 12 Bundesliga maçını kaybetmeyen Leipzig, kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Son üç Bundesliga maçında bir puan alabilen Düsseldorf, daha önceki altı karşılaşmada mağlup olmamıştı.

Bundesliga'nın 31. haftasını 28 puanla kapatan Düsseldorf, en son küme düştüğü 2012/13'te aynı haftayı 30 puanla bitirmişti. Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Bundesliga kariyerinde en fazla puan topladığı sezon olan 2016/17'deki derecesini şimdiden yakaladı.

Son Bundesliga maçında 139 saniye arayla iki gol atan Leipzig orta sahası Dani Olmo, takımı adına lig tarihinde iki golü en kısa aralıkla kaydeden oyuncu oldu.

Uwe Rösler yönetiminde çıktığı 12 Bundesliga maçının üçünde duraklama dakikalarında gol yiyen Düsseldorf, daha önce Friedhelm Funkel görevdeyken oynadığı 19 karşılaşmada aynı zaman aralığında gol yememişti.

Leipzig Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Leipzig Fortuna Düsseldorf maçı bu akşam 21:30'da başlayacak. Mücadele Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.