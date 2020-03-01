Leipzig, ABD'li Tyler Adams'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Leipzig Kulübü, 21 yaşındaki Adams'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Geçen yıl ABD'nin New York Red Bulls takımından 2,6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Adams, Leipzig ile şu ana kadar 17 maçta görev yaptı.





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