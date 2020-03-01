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GeriFutbol Leipzig, ABD'li Tyler Adams'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 20:45,Son Güncelleme:/

Leipzig, ABD'li Tyler Adams'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

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Leipzig, ABD'li Tyler Adams'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig, ABD'li orta saha oyuncusu Tyler Adams'ın sözleşmesini yeniledi.

Leipzig Kulübü, 21 yaşındaki Adams'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Geçen yıl ABD'nin New York Red Bulls takımından 2,6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Adams, Leipzig ile şu ana kadar 17 maçta görev yaptı.

Leipzig, ABDli Tyler Adamsın sözleşmesini 2025e kadar uzattı

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