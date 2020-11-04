Leipzig 2-1 PSG
Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Bundesliga ekibi 2-1 kazandı ve puanını 6'ya yükseltti. PSG ise 3 puanda kaldı.
Leipzig ile Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 6. dakikasında Di Maria ile öne geçen PSG, 41. dakikada Nkunku'nun golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Forsberg çıktı ve takımını öne geçirdi.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Gueye'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan PSG, kalan dakikalarda gol bulamadı ve Leipzig sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PSG'de oyunun son saniyelerinde Kimpembe de kırmızı kart gördü ve Leipzig ile oynanacak rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Bu sonuçla birlikte Leipzig, Başakşehir'in yer aldığı grupta puanını 6'ya yükseltti. PSG ise 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde diğer sonuçlar;
Sevilla 3-2 Krasnodar
Chelsea 3-0 Rennes
Zenit 1-1 Lazio
Club Rugge 0-3 Dortmund
Barcelona 2-1 Dinamo Kiev
Ferencvaros 1-4 Juventus
Başakşehir 2-1 Manchester United
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