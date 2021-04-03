Leipzig 0 - 1 Bayern Münih (Maç özeti)
Bundesliga'nın 27 haftasında, ilk iki sırada yer alan Bayern Münih ile Leipzig karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda mağlup eden Bayern Münih, şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış oldu.
Bayern Münih, Bundesliga’nın 27. haftasında Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.
Bavyera ekibi 38. dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİNİ ALDI
Böylelikle puanını 64’e çıkaran ve üst üste 5. galibiyetini elde eden lider Bayern Münih şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Leipzig ise liderin 7 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.