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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Leicester City Wesley Fofana'yı transfer etti!

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Leicester City Wesley Fofana'yı transfer etti!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fransız savunma oyuncusu Wesley Fofana'yı renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Saint-Etienne'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran Leicester City, Fofana'nın bonservisi için 35 milyon avro ödeyecek.

Fofana, Saint-Etienne formasıyla 30 karşılaşmada 2 gole imza atmıştı.

Leicester City Wesley Fofanayı transfer etti

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