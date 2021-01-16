Leicester City Southampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Milli oyuncularda

Leicester City Southampton maçı ile ligde mücadele devam edecek. İngiltere Premier Lig'i yakından takip eden pek çok kişinin odağında olacak olan Leicester City Southampton maçı, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Leicester City Southampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

LEİCESTER CİTY SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 19'uncu Hafta mücadelesinde Leicester City, Southampton'ı konuk edecek. 16 Ocak Cumartesi günü TSİ 23.00'da oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, aralık ayının futbolcusu seçildi.



Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki Portekizli yıldızın aralarında takım arkadaşı Marcus Rashford ve Liverpoollu Muhammed Salah'ın da yer aldığı 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.



Geçen yıl şubat, haziran ve kasım aylarında da ödülün sahibi olan Fernandes, aynı yıl içinde dört kez ayın futbolcusu seçilen ilk isim oldu.



Fernandes, aralık ayında Leeds United'ı 6-2 yendikleri maçta iki, 2-2 berabere kaldıkları Leicester City mücadelesinde de bir kez rakip fileleri havalandırmıştı.