Leicester City, Premier Lig'e geri döndü! Yunus Akgün...

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İngiltere Championship takımlarından Yunus Akgün'lü Leicester City, İngiltere Championship'in 45. haftasında Preston North End'e konuk oldu.

Sahadan 3-0 galip ayrılan Tilkiler, puanını 97'ye yükselterek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Geçtiğimiz hafta yükselmeyi garantileyen Leicester, 1 sene aradan sonra İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

YUNUS AKGÜN İLK 11'DE BAŞLADI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 75. dakikada yerini Kiernan Dewsbury-Hall'e bıraktı.

Leicester City formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta 1266 dakika süre alan milli oyuncu, 2 gol - 3 asist katkısıyla şampiyonlukta pay sahibi oldu.