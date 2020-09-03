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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 22:04 | Son Güncelleme:

Leicester City, Atalanta'dan Timothy Castagne'yi transfer etti

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Leicester City, Atalanta'dan Timothy Castagne'yi transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, İtalya'nın Atalanta takımından Belçikalı milli futbolcu Timothy Castagne'yi kadrosuna kattı.

Leicester City Kulübü, 24 yaşındaki Timothy Castagne ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Leicester City'nin transfer için 21,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Savunma ile orta sahanın kanatlarında görev yapabilen Castagne, kariyerine ülkesinin Genk takımında başlamış ve 2017'de Atalanta'ya transfer olmuştu.

Castagne, geçen sezon Atalanta formasıyla 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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