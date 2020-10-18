Leicester City Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz oynayacak mı?

Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Ligin iddialı 2 takımını karşılaştıracak olan mücadele, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Leicester City Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

LEİCESTER CİTY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde Leicester City, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. 18 Ekim Pazar günü saat 21.15'te oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı izlenecek.

ZABALETA EMEKLİ OLDU

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United ile sözleşmesi haziranda sona eren Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta, yeşil sahalara veda etti.



35 yaşındaki savunma oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 yıllık aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.



Futbola ülkesinin San Lorenzo takımında başlayan ve daha sonra Espanyol'a transfer olan Zabaleta, 2008-2017 yılları arasında forma giydiği Manchester City ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.



Son 3 sezonu West Ham United'da geçiren Zabaleta, kariyeri boyunca 515 maça çıktı ve 14 gol attı.