Leicester City 4-0 Braga
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü haftada Leicester City ile Braga kozlarını paylaştı. Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçı Leicester City 4-0'lık skorla kazandı.
Leicester City ile Braga, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip 20. dakikada Iheanacho ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Iheanacho, 48. dakikada bir kez daha sahne alarak farkı 2'ye yükseltti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.
Leicester City, 67. dakikada Praet ve Maddison ile iki gol daha bularak sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Leicester 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Braga ise 6 puanda kaldı.
Cengiz Ünder 62 dakika sahada kaldı ve maçı 1 asistle tamamladı
İLK 11'LER
Leicester City: Schmeichel; Justin, Fofana, Fuchs; Albrighton, Tielemans, Choudhury, Thomas; Cengiz Ünder, Maddison; Iheanacho
Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Carmo, Raul Silva; Horta, Musrati, Novais; Paulinho, Ruiz, Galeno
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