Leicester City 4-0 Braga

Leicester City ile Braga, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 20. dakikada Iheanacho ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Iheanacho, 48. dakikada bir kez daha sahne alarak farkı 2'ye yükseltti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.

Leicester City, 67. dakikada Praet ve Maddison ile iki gol daha bularak sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Leicester 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Braga ise 6 puanda kaldı.

Cengiz Ünder 62 dakika sahada kaldı ve maçı 1 asistle tamamladı

İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel; Justin, Fofana, Fuchs; Albrighton, Tielemans, Choudhury, Thomas; Cengiz Ünder, Maddison; Iheanacho

Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Carmo, Raul Silva; Horta, Musrati, Novais; Paulinho, Ruiz, Galeno