Leicester City 0 - 2 Manchester City (Maç özeti)
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Manchester City, deplasmanda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City'yi 2-0 mağlup etti.
Ligin 30. haftasında lider Manchester City, King Power Stadı'nda Leicester City'ye konuk oldu.
Manchester ekibi, 58. dakikada Benjamin Mendy ve 74. dakikada Gabriel Jesus'un attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
ÇAĞLAR VE CENGİZ OYNAMADI
Leicester City'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, maç kadrosunda yer almadı.
Puanını 74'e yükselten Manchester City liderliğini sürdürürken, Leicester City 56 puanla 3. sırada kaldı.