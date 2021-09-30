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Leg Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Leg Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

#Nasıl Yapılır?#Leg Curl#Leg Curl Hareketi
Leg Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır Leg Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Leg curl hareketi en çok merak edilen egzersizlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Sizin için leg curl hareketinin ne demek olduğunu, faydalarının neler olduğunu, nasıl yapıldığını, ne işe yaradığını ve hangi kas gruplarını çalıştırdığını, alternatiflerinin neler olduğunu derledik.

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Leg curl hareketi arka bacakta bulunun kas gruplarını çalıştıran bir egzersizdir. Bu hareket squad gibi tüm kas gruplarını çalıştırmaz istenile kasa odaklı bir şekilde çalıştırır. Eksik kalan arka bacak antrenmanlarında bu hareket gereklidir. Bu hareketi yapabileceğimiz birçok şekli bulunmaktadır. Bacak antrenmanlarından önce ısınma olarak yapılabilir.

Leg Curl Nedir?

Leg curl hareketi bacak grubunun arka bacak kısmındaki kasları çalıştıran bir harekettir. Bir makine yardımıyla yapılır. Yatarak yapılan arka bacak idmanı yüz üstü şekilde makineye yatılır ve ayaklar pedlere yaslanır eller ilede utma yerlerinden tutulur ayaklar kalçaya doğru çekilir. Bu hareket arka bacak kasına konsantre bir biçimde etki eder ve çalıştırır.

Leg Curl Ne İşe Yarar?

Leg curl hareketi direnç ve kuvvet egzersizidir. Bir çok spor dalında kullanılan bacak güçlendirme egzersizidir. Patlayıcı kuvvet ve dayanıklılığı artıran harekettir. Kalça kaslarının gelişiminde büyük fayda sağlamaktadır. Squad, deadlifth gibi güç gerektiren sporları daha kolay yapmanızı sağlayacaktır.

Leg Curl Hareketi Nasıl Yapılır?

İlk öncelikle çalışacağınız makineyi belirleyin. Yatay makinede ilk önce sizden önceki kullanıcı veya sizin terinizin pedlere geçmemesi için havlu serin. Uygun ağırlık belirleyin. Pedler topuklarınızın biraz üzerinde tendon bölgesine hizalayın. Boy problemi yaşayanlar kişiler makine değişikliğine gidebilir. Uzandıktan sonra makinenin sizi havaya kaldırmaması için gerekli olan tutma yerlerini sıkıca kavrayın. Nefes alışverişinizi düzenleyin. Pedleri yavaşça kalça bölgesine doğru çekin ve arka bacak kaslarını hissedin. Kalçaya değmeden durun ve o noktada kası hissedin, sıkın. İlk konuma yavaş ve kası hissederek geri gelin.

Leg Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

İlk olarak leg curl arka bacak yani hamstrigs kaslarına nokta atışı yapmaktadır.

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Biceps femori, Semitendius , Semimembranossus kaslarını çalıştırmakadır.

Bu kaslar fibula bacak kemiğinden kalça kemiğine kadar uzanmaktadır.

Yüksek oranda kalf kaslarınıda aktive eden bu hareket leg curl’dür. Kalf üst bacakta bulunan Femur kemiğinden alt bacakta bulunan aşil tendonuna kadar uzanan kas grubudur.

Leg Curl Hareketini Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Bu hareket hamstrig terimli olan arka bacak kaslarını en izole olarak çalıştıran ve geliştiren nadir bir harekettir. Bu yüzden antrenman boyunca sabit bir form ile devam edilmelidir.

Makineye ayaklarımızı dayadığımız bölge aşil tendonu üzerinde olmalıdır. Uzun bireyler ise makine kısa gelirse biraz öne doğru kendilerini çekmeleri gerekmektedir. Pedleri tam olarak aşil tendonu bölgesine hizalanmalıdır.

Ped set esnasında sabit kalmalı ve oynamamalı. Oynuyor ise ağırlık azaltma işlemine geçilmeli ve sete tekrar başlanılmalı.

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Dikkat edilecek hususlardan biride çekiş hareketi çekerken kasa odaklı yavaş ve hissederek kalçaya doğru çekilmeli. Kası hissederek bu egzersizden fayda göreceksiniz.

Kas negatif tekrarla da daha çok zorlanıp büyümeye sebebiyet verecektir.

Her hafta en az defa uygulayın.

Leg Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

  • Barbell Squad
  • Dead lifth
  • Dumbell Squad
  • Lunges Barbell
  • Dumbell Lunges
  • Ruck Row
  • Barbell Row
  • Romanian Deadlifth
  • Leg press
  • Leg Curl
  • Kalf machin
  • Sumo Squad
  • Lying Hamstirng Curl
  • Leg Curl Raise
  • Leg Curl Machine

Leg Curl Faydaları Var Mıdır?

Leg curl egzersizi arka bacak kaslarını izole bir biçimde çalıştıran bir harekettir. Kas grubuna nokta atışı yapmaktadır. Leg curl hareketi güç ve dayanıklılığın yanı sıra patlayıcı güç artırmaktadır. Kalf kaslarını ve kalça kaslarını da çalıştırmaktadır.

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