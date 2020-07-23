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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Lefteris Bochoridis, Panathinaikos'ta!

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Lefteris Bochoridis, Panathinaikos'ta!
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Yunan ekibi Panathinaikos, 26 yaşındaki basketbolcu Lefteris Bochoridis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan temsilcisi Panathinaikos, bu kapsamda eski basketbolcusu Lefteris Bochoridis ile anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bochoridis, 2014-2017 yılları arasında da Atina ekibinin forması giymişti.

26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Aris forması ile 14 maçta 14.6 sayı 5.1 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

 

Lefteris Bochoridis, Panathinaikosta

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