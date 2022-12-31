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LeBron James'ten doğum gününde tarihi performans! Michael Jordan'dan sonra ilk...

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#NBA#Lebron James#Michael Jordan
LeBron Jamesten doğum gününde tarihi performans Michael Jordandan sonra ilk...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 11:19

NBA’de Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks’ı 130-121 mağlup etti ve bu sezon 15. galibiyetini aldı. Yıldız oyuncu Lebron James, Hawks karşısında 47 sayı, 10 ribaund, 9 asist ile tarihi bir performansa imza attı.

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NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, Philips Arena’da konuk olduğu Atlanta Hawks karşısında 130-121 galip geldi ve bu sezon 36. maçında 15. galibiyetini aldı. Lebron James, mücadelenin tamamında sahada kalırken 47 sayı, 10 ribaund, 9 asist ile double-double yaptı. 38. yaş gününü kutladığı maça damga vuran LeBron James, 38 yaşında 45 ve üzerinde sayı bulan 4. basketbolcu oldu. (Michael Jordan 3 kez, Kareem Abduljabbar, Jamal Crawford).LeBron James ayrıca Michael Jordan'dan sonra 45 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajlarını aşan ilk isim oldu.

Lakers'ta ayrıca Thomas Bryant 19 sayı, 17 ribaund ve 1 asist ile double-double yaptı.. Hawks’ta Trae Young 29 sayı, 3 ribaund, 8 asist, Dejounte Murray 20 sayı, 7 ribaund, 9 asist ile mağlubiyete engel olmadılar.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 100 - Washington Wizards: 119
Atlanta Hawks: 121 - Los Angeles Lakers: 130
Toronto Raptors: 113 - Phoenix Suns: 104
Milwaukee Bucks: 123 - Minnesota Timberwolves: 114
Chicago Bulls: 132 - Detroit Pistons: 118
New Orleans Pelicans: 127 - Philadelphia 76ers: 116
Denver Nuggets: 124 - Miami Heat: 119
Sacramento Kings: 126 - Utah Jazz: 125
Golden State Warriors: 118 - Portland Trail Blazers: 112

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#NBA#Lebron James#Michael Jordan

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