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LeBron James yıldızlaştı, Lakers kazandı

#NBA#Lebron James#Lakers
LeBron James yıldızlaştı, Lakers kazandı

NBA'e gece oynanan 5 maçla devam edildi. LeBron James'in son çeyreğinde yıldızlaştığı maçta Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 122-114 mağlup etti.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 5 maçla devam etti. LeBron James'in 14'ü son çeyrekte olmak üzere 31 sayıyla oynadığı maçta Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 122-114 mağlup etti.

LeBron James mücadeleyi 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle tamamladı.

Son maçlarda 5 numarada oynayan 37 yaşındaki LeBron James'in maçın başında Damien Jones ile karşılaştığı hava atışında zıplamayıp sahasına geçmesi dikkat çekti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Toronto Raptors 129-104 San Antonio Spurs
Cleveland Cavaliers 106-110 Memphis Grizzlies
New York Knicks 104-94 Indiana Pacers
New Orleans Pelicans 110-123 Phoenix Suns
Los Angeles Lakers 122-114 Sacramento Kings

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