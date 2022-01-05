LeBron James yıldızlaştı, Lakers kazandı

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NBA'de heyecan, gece oynanan 5 maçla devam etti. LeBron James'in 14'ü son çeyrekte olmak üzere 31 sayıyla oynadığı maçta Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 122-114 mağlup etti.

LeBron James mücadeleyi 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle tamamladı.

Son maçlarda 5 numarada oynayan 37 yaşındaki LeBron James'in maçın başında Damien Jones ile karşılaştığı hava atışında zıplamayıp sahasına geçmesi dikkat çekti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Toronto Raptors 129-104 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 106-110 Memphis Grizzlies

New York Knicks 104-94 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 110-123 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 122-114 Sacramento Kings