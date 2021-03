LeBron James için takım arkadaşları ne dedi? Bilinmeyen yönleri...

Can Budak / Spor Arena | Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi basketbolcular arasında yer alan ve NBA'de 18. sezonunu yaşayan LeBron James hakkında takım arkadaşlarının ve koçlarının ne düşündüğünü hiç merak ettiniz mi?

LeBron James'in nasıl bir basketbolcu olduğunu biliyoruz ama saha dışında nasıl birisi? Yıldız oyuncuyu yakından tanıyanlar LeBron James'in saha dışında nasıl olduğunu The Athletic'e değerlendirdi. İşte LeBron James hakkında söylenenler...

''SEN SEÇİLMİŞ KİŞİSİN, DOKUNDUĞUN ŞEY ALTINA DÖNÜYOR''

Kendrick Perkins (Cleveland Cavaliers'tan eski takım arkadaşı): ''LeBron James'i kart oyunlarında kaybederken asla görmedim. Elindeki tüm parayı ortaya koyardı. Sanki hiç kaybetmeyecekmiş gibi... Ve onun hiç kaybettiğini görmedim, çok çılgınca! Ben de ona 'Sen seçilmiş kişisin, dokunduğun şey altına dönüyor' derdim. Niye bilmiyorum ama her defasında kazanırdı.''

''4 BİN KİŞİ ONU BEKLİYORDU, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM''

Jared Dudley (Los Angeles Lakers'tan takım arkadaşı): ''Amerika'da kendisinin ne kadar büyük biri olduğunu biliyorsunuz. Bir keresinde sezon başındaki kamp için Çin'deydik. Yemek yerken geçen sezon ve bu sezon arasındaki farkları bize anlatıyordu, bizi resmen sezona hazırlıyordu. Yemeğimizi yedik, asansörle aşağı indik. 4 bin kadar insan otelde onu bekliyormuş. 'Kral James, Kral James!' diye bağırıyorlardı. Güvenlik görevlileri onları tutamıyordu. Çok yoğun bir kalabalıktı. Kyle Kuzma'nın menajeri de kalabalığın içeriye girmesini önlemeye çalışıyordu. Ancak çok kalabalıklardı. Kuzma'nın menajeri, bu olaydan sonra omzundan ameliyat olmak zorunda kaldı. Ben, kariyerim boyunca LeBron James gibi birisiyle oynamadım.''

''SABAHLARI 5 TOST, 4 OMLET YERDİ''

Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers'tan eski takım arkadaşı): ''Hayatımda gördüğüm en kötü diyet yapan adam. Kahvaltıda ne yediğini kendisine sorun. 5 tane tost yiyordu, üstüne de çilek ve muz şurubu ekliyordu. Ardından 4 yumurtalı omlet yiyordu. Her öğünde tatlı yerdi. Bir keresinde onun gibi yemek yemeyi denedim. Onun kadar yedim, ardından antrenman yapamadım. Kilo almaya başladım ve anında bıraktım. Her şeyi yerdi ama vücudu bu yemekleri yakabiliyordu. Çok mantıksız ama öyle...''

''HAYATI YAŞAMAKTAN ZEVK ALIYOR''

Anthony Davis (Los Angeles Lakers'tan takım arkadaşı): ''LeBron resmen büyük bir çocuk gibi. Hayatı yaşamayı seviyor. Kazansak da kaybetsek de yüzündeki gülümseme eksik olmaz. Kaybedince biraz daha az gülüyor tabii. Yüzünde hep bir gülümseme görürsünüz. Üzgün olduğunu, sinirlendiğini pek göremezsiniz. İnsanlar belki 'LeBron ile takım arkadaşı olmak çok zordur' diye düşünüyor olabilir ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Her zaman yemekleri ayarlayan kişi o olur, takım hakkında konuşur ve bizi güldüren de o olur.''

''ANNESİ BANA KÖTÜ BİRİ OLDUĞUMU SÖYLEDİ''

Steve Kerr (Golden State Warriors koçu): ''Çaylak yılını hatırlıyorum. O zamanlar ben ilk kez yorumculuk yapmaya başlamıştım. Bir maç sırasında parkeye indim ve annesiyle tanıştım. Annesi bana 'Steve Kerr, sen kötü bir adamsın' dedi. Ben de 'Peki' diye karşılık verdim. LeBron'un annesi bana kötü biri olduğumu söyledi. Güzel bir histi...''

''TELEFONDAN İNTERNET KULLANMAZ, WIFI ŞİFRESİ SORAR''

Kevin Love (Cleveland Cavaliers'tan eski takım arkadaşı): ''Dwyane Wade de aynısını söylemişti, ondan alıntı yapmak zorundayım. Toronto'ya (yurtdışı) gittiğimizde telefonundaki interneti kullanmazdı. Sadece WiFi kullanırdı. İnanılmaz cimri bir adam. Telefondaki interneti asla kullanmazdı. Toronto'da salona veya otele gittiğimizde 'WiFi şifresi ne?' diye sorardı. İnternete asla para ödemezdi.''

''ÇOĞU KİŞİ BİLMEZ, SOL ELİYLE YAZI YAZAR''

Carmelo Anthony (ABD Milli Takımı'ndan takım arkadaşı): ''LeBron James, sol elini sağ elinden daha iyi kullanır. İmzasını sol eliyle atıyor, sol eliyle bir şeyler atıyor. Her şeyi soluyla yapıyor. Sadece sporda değil, her iki elini de kullanabilen insanlar her zaman özel insanlar olmuşlardır. Birçok insan LeBron'un bu özelliğini bilmez. Bu arada Westbrook da sol elini kullanabiliyor. O da sol eliyle yazı yazıyor ama sahaya çıktığında solunu kullanamıyor.''

''BU MAÇI KAZANIN, 7. MAÇI BEN GARANTİ EDİYORUM''

Tyronn Lue (Cleveland Cavaliers'tan eski koçu): ''Golden State karşısında 3-1'den geri geldiğimiz finalde 5. maçı kazandıktan sonra LeBron takımı toparladı ve '6. maçta her şeyinizi verin. Bu maçı kazanın, 7. maçı ben size garanti ediyorum. Cleveland'a şampiyon olarak döneceğiz. 6. maçı kazanalım, 7. maçı kazanacağımızın garantisini veriyorum.' demişti. Herkes çılgına dönmüştü. 7. maçı kazanıp, Cleveland'a şampiyon olarak dönmüştük. LeBron'un konuşmasının ardından takımda müthiş bir pozitif hava oluşmuştu.''

''ÇOCUĞU DOĞDUĞUNDA BİRLİKTEYDİK...''

Chris Paul (ABD Milli Takımı'ndan takım arkadaşı): 2007 Finalleri 4. maçı öncesi çocuğu Bryce doğdu. Ben de oradaydım. Evde birlikte oturuyorduk ve bir anda LeBron'un eşi Savannah, 'Suyum geldi' diye bağırmaya başladı. Hemen doktora gittik. Tüm gece hastanedeydik. Kart oynadık, hastanede bekledik. Çok geç saatlere kadar bekledik. Çocuğunun doğması çok geç sürmüştü. Ertesi gün finalde 4. maçı vardı. Buradan çıkıp nasıl oynayacak diye düşünüyordum. Finalde de 4-0 süpürülmüşlerdi.''

