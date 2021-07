LeBron James Fornite ICON serisi kostümü ortaya çıktı

Fortnite Battle Royale için en çok beklenen kozmetik eklentilerden birisi çıkış yapıyor. LeBron’un oyuna ekleneceği günler öncesinden sızdırılmıştı. Chicago'da ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şehirlerde görülen, elle boyanmış duvar resimleri ilgi çekmeyi başardı ve sonrasında gelen sızıntılar da bu iddiaları doğruladı ve LeBron James Fortnite ICON serisi kozmetiklerine ekleniyor.

Epic Games tarafından tarihle ilgili bir duyuru bulunmamasına rağmen bütün ipuçları bu paketin 14 Temmuz’da çıkış yapacağını gösteriyor ve artık elimizde kostümün nasıl gözüktüğüne dair görseller bulunuyor.

Fortnite için veri madenciliği yapan ShiinaBR, The King’e ait ICON serisi kostümleri varyasyonları ile birlikte paylaştı, buna Space Jam için yapılmış özel bir modelleme de dahil. Bu da 14 Temmuz tarihini bir tesadüf olmaktan çıkarıp iyice kesinleştiriyor. Yeni Space Jam filmi de 16 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. Diğer iki stilde LeBron James, şortlu ve tako tişörtü giyerken görülüyor ve aslan vatkalı bir ceket ve ilk olarak Chicago duvar resminde görülen taç ile yer alıyor. Benzer bir taç, bir reklam kampanyasının parçası olarak Ali “SypherPK” Hassan ve Dünya Kupası şampiyonu Kyle “Bugha” Giersdorf gibi içerik üreticilere hediye edildi.

MVP. Global Icon. Gold Medalist. The King has arrived. @KingJames is bringing his legacy to the Icon Series. Read our blog for info about his Outfits, Gear and more.https://t.co/cfF6AmKqjA pic.twitter.com/8WklIyTRqz