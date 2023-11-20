LeBron James, Alperen Şengün'e övgüler yağdırdı: 'Gerçekten çok değerli, üst düzey, harika...'

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NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a'a 1 sayı farkla mağlup olurken mücadelenin son anları nefesleri kesti.



Karşılaşmanın bitimine 4 saniye kala Alperen Şengün, LeBron James'in üzerinden kaydettiği sayı ile mücadeleyi 104-104 eşit duruma getirdi.

Son saniyelerde LeBron James'in serbest atış isabetiyle birlikte Los Angeles Lakers mücadeleden 105-104 galip ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE VE REKOR

Milli basketbolcu 23 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 11/16 saha içi isabeti ile double-double yapsa da Rockets'ın galibiyeti için yeterli olmadı.

21 yaşındaki Alperen, kulüp tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asist istatistiklerini yakalayan en genç oyuncu oldu. Bu rekor daha önce Rodney McCray'e aitti.

LEBRON JAMES: ALPEREN ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU

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Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan NBA yıldızı LeBron James, Alperen Şengün'ün gelişimi hakkında, "Ona güveniyorlar. Gerçekten iyi bir oyuncu. Top hakimiyeti çok iyi, sırtını dayadığında efektif işler yapıyor. O çok değerli bir oyuncu. Saha görüşü üst düzey ve harika bir pasör." şeklinde konuştu.

İşte Alperen'in skoru 104-104 yapan isabeti;