LeBron James 5 yeni rekorun peşinde!

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Geçen sezon NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar’ı geçerek en çok sayı atan oyuncu unvanını alan LeBron, 11 farklı alanda rekor kırmıştı. Bir yandan takımı Lakers’ı şampiyon yapmaya çalışacak olan 38 yaşındaki süperstarın 2023-24 sezonunda NBA’de kırabileceği 5 ayrı rekor bulunuyor. İlk olarak şu an 38 bin 652 sayısı olan LeBron, tarihte 40 bin sayıyı geçen ilk oyuncu olup kendi rekorunu ulaşılmaz bir noktaya çekebilir.

19 KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ

Kariyerinde toplam 10 bin 667 ribauntu bulunan James, bu kez Elgin Baylor’ın tarihte en çok ribaunt alan kısa forvet ünvanına göz dikti. Birleşik Amerikalı basketbolcunun bunu başarması için 796 ribaunt daha alması gerekiyor. Lebron James, 21 top daha çaldığı takdirde Clyde Drexler’ı geçip 8’inci sıraya yükselecek.

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Kariyerinde iki bin 261 üçlük isabeti bulunan Lebron, 21 tane daha atarsa 7’inci sırada bulunan Jason Terry’i geride bırakacak. Şu ana kadar tam 19 kez All-Star seçilen James ayrıca bu sezon da yıldızlar kadrosunda yer alırsa, Kareem Abdul-Jabbar ile birlikte en çok All-Star seçilen oyuncu olacak.