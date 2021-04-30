League Of Legends Wild Rift Dünya Şampiyonası geliyor

League Of Legends Wild Rift, birkaç aydır bölgesel olarak beta sürümünde oynanabiliyordur. Betanın başlangıcından beri oyunculara 60’dan fazla karakter sunuldu ve dahası da bu süre boyunca eklenmeye devam etti.

Bir aydan kısa bir süre önce 2021 yılı planlarını açıklayan Riot Games, Japon’ya da gerçekleşecek üç major turnuva duyurmuştu. Bu üç turnuvadan biri sadece davetlilerin katılabileceği bir turnuvayken diğer ikisine katılmak isteyen oyuncular elemelere katılabilecek. Şirketin yaptığı basın açıklamasına göre Japonya’da gerçekleşecek Wild Rift turnuvasının kazananı, Dünya Şampiyonasına doğrudan katılmaya hak kazanacak.

Sadece davetlilerin katılabileceği “invitational” turnuva ise 24 Nisan’da başladı. İkinci turnuva ise 29 Mayıs’ta başlayacak. Turnuvanın kayıtları ise 6 Nisan’da açıldı ve 10 Mayıs’ta sonra erecek. Tamamen çevrimiçi olarak gerçekleşecek turnuvanın ödül havuzu 3 milyon yen, yani yaklaşık 23,200 Euro.