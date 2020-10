League of Legends: Wild Rift Bölgesel Açık Betası Başlıyor

Wild Rift'in Baş Yapımcısı Michael “Riot Paladin” Chow, Wild Rift'in mevcut oyuncuları ve hayranları için getirilecek birkaç etkinliği açıkladı:

Yeni Yerler: Wild Rift önümüzdeki aylarda yeni pazarlara açılacak. Oyun aralık ayında Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesi, Okyanusya, Vietnam ve Tayvan'a gelecek. Riot 2021 İlkbahar'da da Amerika Kıtası'na açılmayı planlıyor.

Yeni Şampiyon: Bu ayın sonlarına doğru gelecek yeni yamada LoL PC'deki en popüler ormancılardan biri olan Kör Keşiş, Lee Sin Wild Rift'e katılacak. LoL'ün PC sürümünde sahip olduğu yüksek beceri gerektiren oynanış, mobildeki akıcı kontrollere uyarlandı.

Şampiyon Ön izlemeleri: Riot aynı yamada Ekim ayında birkaç günlüğüne bedelsiz oynanabilecek altı gelecek şampiyonu test edecek: Kai’sa, Evelynn, Akali, Darius, Draven ve LoL’ün en yeni pop yıldızı Seraphine.

Oyun içi Ödüller: Güney Kore ve Japonya'daki oyuncular mevcut Riot Hesaplarını kullanarak giriş yapabilecek ve League of Legends PC'ye ayırdıkları zaman ve maddi yatırımlara bağlı olarak ödüller kazanabilecek. Kapalı betadaki Güneydoğu Asya bölgelerindeki oyuncularsa yılın ilerleyen aylarında Riot Hesabı oluşturarak ve bağlayarak şampiyon ve kostüm gibi ödüller kazanabilecek.

Wild Rift'e Giden Yol: Riot Games, oyunculuk mirasını ve tarihini kutlamak için her bir açık beta bölgesinde her gün bölgelere özel olarak hazırlanmış içerikler paylaşacak. Yayıncı tanıtımları, rehberler ve toplulukta öne çıkan içerikler oyuncuların Wild Rift'e hazırlanması için gereken her şeyi onlara sunacak.

K/DA Wild Rift'te

League of Legends: Wild Rift, K/DA'in birden fazla oyunda gerçekleşecek geri dönüşüne katılıyor! K/DA, Riot Games'in kurduğu sanal bir pop müzik grubu. Grupta League of Legends'daki şampiyonların farklı temalara sahip halleri bulunuyor. K-pop türünden ilham alan K/DA, daha küresel bir pop müzik tarzını benimseyecek şekilde evrimleşti ve müzikal kimliğini tek bir üyenin müzik yeteneği yerine grupta yer alan Ahri, Evelynn, Akali ve Kai'Sa gibi karakterlerin etrafında şekillendirdi.

League of Legends'da özel bir kostüm serisine de sahip olan grup, 3 Kasım 2018'de listeleri altüst eden POP/STARS şarkısıyla çıkış yapmıştı. Grup 27 Ağustos 2020'de ise yeni albümü ALL OUT'ta yer alacak beş şarkıdan biri olan yeni single THE BADDEST'la dönüş yaptı. Ekim ayının sonunda oyuncular K/DA ALL OUT Seraphine'i 1325 Vahşi Çekirdek karşılığında; K/DA ALL OUT Ahri, K/DA ALL OUT Akali, K/DA ALL OUT Evelynn ve K/DA ALL OUT Kai'Sa'yıysa 990 Vahşi Çekirdek karşılığında alabilecek (Wild Rift'in paralı alışveriş birimi).