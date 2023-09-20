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Lazio’yu 90+5’te kaleci Provedel’in golü kurtardı: 1-1 ·

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#Şampiyonlar Ligi#Lazio#Atletico
Lazio’yu 90+5’te kaleci Provedel’in golü kurtardı: 1-1 ·
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 00:34

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile Atletico Madrid karşılaşırken 90+5'te gelen golle İtalyan ekibi puanı kaptı.

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Şampıyonlar Ligi’nde grup heyecanı dün başlarken, Lazio, Atletico Madrid’den ka- lecisi ile kurtuldu: 1-1. Konuk takım, 29’da Rivas ile 1-0 öne geçti.

Beraberlik için yüklenen İtalyan ekibi 90+5’te kalecisi Ivan Provedel’in golü ile 1-1’i yakaladı. Atletico’da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Sonuçlar: E Grubu: Feyenoord-Celtic: 2-0, F Gru- bu: Milan-Newcastle United: 0-0, PSG-Borussia Dortmund: 2-0, G Grubu: Manchester City-Kızılyıldız: 3-1, Young Boys-Leipzig: 1-3, H Grubu: Barcelona-Royal Antwerp: 5-0, Shakhtar Donetsk-Porto: 1-3.

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#Şampiyonlar Ligi#Lazio#Atletico

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