Lazio’yu 90+5’te kaleci Provedel’in golü kurtardı: 1-1 ·

Güncelleme Tarihi:
Şampıyonlar Ligi’nde grup heyecanı dün başlarken, Lazio, Atletico Madrid’den ka- lecisi ile kurtuldu: 1-1. Konuk takım, 29’da Rivas ile 1-0 öne geçti.
Beraberlik için yüklenen İtalyan ekibi 90+5’te kalecisi Ivan Provedel’in golü ile 1-1’i yakaladı. Atletico’da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.
Sonuçlar: E Grubu: Feyenoord-Celtic: 2-0, F Gru- bu: Milan-Newcastle United: 0-0, PSG-Borussia Dortmund: 2-0, G Grubu: Manchester City-Kızılyıldız: 3-1, Young Boys-Leipzig: 1-3, H Grubu: Barcelona-Royal Antwerp: 5-0, Shakhtar Donetsk-Porto: 1-3.
🔥 90+5'te sahneye çıktı, Lazio'ya puanı getirdi.pic.twitter.com/HZuTI15EW8
🔥 90+5'te sahneye çıktı, Lazio'ya puanı getirdi.pic.twitter.com/HZuTI15EW8—Spor Arena (@sporarena) September19, 2023