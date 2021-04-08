Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Kovid-19'a yakalandı

Inzaghi'nin eşi Gaia Lucariello, sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Maalesef, evde yapılan testten sonra tüm ailemiz koronavirüs pozitif çıktık. Şu anda iyiyiz ve protokol gereği tecritteyiz." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Inzaghi'nin 5 Nisan'da ailesiyle doğum gününü kutladığına dikkati çekti.

Teknik direktör Inzaghi'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Lazio takımında da durumu kontrol altına almak için her gün test yapılacağı aktarıldı.

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