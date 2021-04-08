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GeriFutbol Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Kovid-19'a yakalandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Kovid-19'a yakalandı

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Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Kovid-19'a yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Inzaghi'nin eşi Gaia Lucariello, sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Maalesef, evde yapılan testten sonra tüm ailemiz koronavirüs pozitif çıktık. Şu anda iyiyiz ve protokol gereği tecritteyiz." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Inzaghi'nin 5 Nisan'da ailesiyle doğum gününü kutladığına dikkati çekti. 

Teknik direktör Inzaghi'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Lazio takımında da durumu kontrol altına almak için her gün test yapılacağı aktarıldı.

 

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Kovid-19a yakalandı

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