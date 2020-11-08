Canlı Anlatım | Lazio Juventus maçı

İtalya Ligi'nde puan tablosunda değişikliğe mahal vermesi beklenen Lazio Juventus maçı, futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Peki, Lazio Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, pek çok yıldız futbolcunun 3 puan için ter dökeceği karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

LAZIO 0-1 JUVENTUS

GOL: 15' Ronaldo

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Lazio: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Vedat Muriqi

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Merih Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano Ronaldo

LAZİO JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7'nci hafta mücadelesinde Lazio, Juventus'u konuk ediyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilir.

İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan UEFA müsabakaları dolayısıyla teknik heyete periyodik kontroller bağlamında Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.



Teknik direktör Mancini'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bununla beraber herhangi bir belirti göstermediği, yürürlükteki protokoller gereği Roma’daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi.



Federasyonun, 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının durumu hakkında yerel sağlık otoritelerini de bilgilendirdiği kaydedildi.



Roberto Mancini'nin UEFA ve FIGC protokolleri gereği öngörülen tedbirleri tamamladığında milli takım kampına katılacağı belirtildi.