Lavazza ve Fnatic ortaklığı duyuruldu

Ortaklığın ürünü olarak Fnatic ve Lavazza tarafından ‘Icons of Italy’ adlı kampanya başlatıldı. Ortaklığın etkileri dünyaca ünlü battle-royale oyunu Fortnite’ta da yeni bir haritayla da görülecek. Bu harita, Lavazza’nın Turin’deki ana binasının yanı sıra kolezyum gibi İtalyan esintileri taşıyacak.

Lavazza’nın yetkili isimlerinden Carlo Colpo, ortaklığın duyurulduğu basın bülteninde, giderek büyüyen espor sektörüne Fnatic ile olan ortaklıklarıyla girdikleri için duydukları memnuniyetten bahsetti. “Espor ve oyun çok ilgi çekici ve dünyaya yön veren sektörler. Bu da şirketimizin genç kuşakla daha sık kullandıkları araçlar ve diller aracılığıyla ilişki kurma arzusuna çok uygun.”

Lavazza, Parimatch, BMW, LeTou, OnePlus, PCSpecialist, Gucci ve AMD ile birlikte Fnatic’in ortaklığı bulunan şirketler arasındaki yerini aldı. Ortaklık çerçevesinde düzenlenen etkinlik içerisinde Fortnite’taki özel haritayı en kısa sürede bitiren oyuncu, Fnatic’in Fortnite oyuncularından Giorgio “POW3R” Calandrelli ile birebir tanışma fırsatı yakalayacak.

Fnatic’in markalarla ortaklıklardan sorumlu ismi Craig Santicchia da ortaklıkla ilgili yorumda bulundu: “Bu ortaklıkla sınırlarımızı zorlarken Z kuşağından gençler için en yüksek iletişimin yakalanabileceği platformlarda etkin olacağız. Lavazza'nın dijital deneyimler yoluyla sektöre eğlenceli ve ses getiren bir şekilde girmesine yardımcı olmak, tek sınırın hayal gücü olduğunu gösteriyor.”