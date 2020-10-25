Las Vegas’ın yeni yıldızı Atari Hotel

Atari Hotels’in, başta Las Vegas olmak üzere Phoenix, Austin, Chicago, Denver, San Francisco, San Jose ve Seattle gibi bölgelerde de inşa edilmesi planlanıyor. Atari Hotels’in geçmiş ve gelecekteki video oyunları ve eğlence ürünlerini harmanlayacak bir mekân olması temel amaçlar arasında. Esporcular ve içerik üreticilerine de hitap edeceği söylenen mekân, her açıklamayla bekleyenleri daha da heyecanlandırıyor.

Las Vegas’ta yer alan diğer tüm oteller gibi Atari Hotels’in de “tam donanımlı bir gece klubü”nün gerektirdiği donanımlara sahip olacak. Her yaştan misafir için oyun salonları, çatı havuzu, sanat galerileri, eğlence ve konuşma alanları ve daha fazlası…

Atari Hotels henüz kullanıma hazır olmasa da Atari, Atari Hotels resmi giyim ürünlerinin satışına başladı.