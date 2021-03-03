Lando Norris Minecraft Invitational etkinliği 3 Mart’ta

Genç F1 sürücüsü Lando Norris, F1 kariyerinin yanı sıra aynı zamanda yayıncılık kariyeri üstüne duran bir oyuncu.

Genel olarak sim yarış oyunları oynayan F1 sürücüsü yayıncı, diğer türden de oyunlar oynuyor. Diğer yaşıtları gibi Minecraft oynayarak büyüyen Norris, Twitch Rivals ile ortak Lando Norris Minecraft Invitational’ın ev sahipliği yapan isimlerinden olacak.

Turnuva, 4 takım arasında gerçekleşecek. Bu takımlardan biri Norris’in olacak. Takımlar, bu etkinlik için özel olarak tasarlanmış üç mini oyunda mücadele edecek. 3 Mart’ta gerçekleşecek etkinlik, sadece 1 gün sürecek.

Turnuvada oynanacak mini oyunlar şöyle:

Mini oyun 1: The Walls – Dört duvarla birbirlerinden ayrılan dört takım, TNT kullanarak birbirlerinin üssünü yok etmeye çalışacak.

Mini oyun 2: Boat Racing – Takımlar, çeşitli tuzakların bulunduğu kapalı devre buz pistinde yarışacak.

Mini oyun 3: Bow Bash – Oyuncular hava platformlarında ayakta kalan son takım olmak için birbirlerini vurmaya çalışacak.

En iyi takım ise finallerde TNT Dash oyununda mücadele edecek.

Etkinlikte 100 içerik üreticisi 25 kişilik 4 takım halinde mücadele edecek. Her takım bir hayır kurulunu desteklemek için yarışacak.