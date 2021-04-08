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GeriFutbol La Liga'dan Kapadokya görüntülü El Clasico tanıtımı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

La Liga'dan Kapadokya görüntülü El Clasico tanıtımı

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La Liga'dan Kapadokya görüntülü El Clasico tanıtımı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico (Klasik) maçı öncesi Kapadokya'dan görüntüler içeren bir video yayımlandı.

La Liga'nın internet sitesinde, 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak Real Madrid-Barcelona maçı öncesi dünyanın dört bir yanında izlenen El Clasico hakkında bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Tanıtım görüntülerinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Real Madrid ve Barcelona bayrakları dalgalandırıldı.

 

La Ligadan Kapadokya görüntülü El Clasico tanıtımı

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