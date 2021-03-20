La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 yendi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.
Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon Real Madrid, puan tablosunun ortalarındaki Celta Vigo'ya konuk oldu.
Madrid ekibi, 20 ve 30. dakikada Benzema, 90 4'üncü dakikada Asensio'nun attığı gollerle maçı kazandı. Celta Vigo'nun golü, 40. dakikada Mina'dan geldi.
Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Celta Vigo ise 34 puanda kaldı.
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