MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLa Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 yendi
GeriFutbol La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 yendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 20.03.2021 - 20:37 | Son Güncelleme:

La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 yendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.

Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon Real Madrid, puan tablosunun ortalarındaki Celta Vigo'ya konuk oldu.

Madrid ekibi, 20 ve 30. dakikada Benzema, 90 4'üncü dakikada Asensio'nun attığı gollerle maçı kazandı. Celta Vigo'nun golü, 40. dakikada Mina'dan geldi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Celta Vigo ise 34 puanda kaldı.

La Ligada Real Madrid, Celta Vigoyu 3-1 yendi

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi