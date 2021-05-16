La Liga'da müthiş şampiyonluk yarışı! Atletico Madrid ve Real Madrid kazanınca...

İspanya La Liga'nin 37. haftası büyük bir heyecana sahne oldu.

Haftaya lider giren Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı ağırladı. Mücadelenin büyük bölümünde üstün olmasına karşın 75. dakikada yenik duruma düşen Atletico, 82 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Lider Atletico'yu takip eden ezeli rakibi Real Madrid ise Athletic Bilbao'yu deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Barcelona ise Celta Vigo'ya sahasında 2-1 yenilerek şampiyonluğu matematiksel olarak da kaybetti.

Alınan bu sonuçların ardından son haftaya Atletico Madrid 83, Real Madrid ise 81 puanla girdi. Eğer lider Atletico Madrid, son maçta gelecek hafta Valladolid'i mağlup ederse şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

İkinci sıradaki Real Madrid'in şampiyon olması için ise son haftadaki maçını kazanması ve Atletico Madrid'in puan kaybetmesi gerekecek.

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