La Liga'da dev derbi, Atletico-Real CANLI YAYINDA! Öne çıkan iddaa tercihi...

Bu bir ilandır

ATLETICO MADRID

- Barcelona ve Real Madrid'in standardını kaybettiği sezonda bir ara 7, bir ara da 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Atletico Madrid, son 5 maçta sadece 2 kez kazanmasına rağmen zirvedeki yerini korumayı başardı.

- Thomas Lemar ve Yannick Carrasco iyileşti, Kieran Trippier cezasını tamamladı. Takımda dikkat çeken tek önemli eksik Jose Maria Gimenez diyebiliriz.

- Gimenez'in yokluğunda TD Diego Simeone'nin 3'lü savunması "Stefan Savic, Felipe & Mario Hermoso" olacak.

- Orta sahanın ortasındaki sert 3'lü ise "Koke, Marcos Llorente & Saul Niguez" olacaktır.

- Hücumda elbette Luis Suarez banko ilk 11'de, yanında derbiye özel Angel Correa başlarsa şaşırmamak lazım. Son lig maçında, Villarreal karşısında kenardan gelip tabela yapan Joao Felix'i de görebiliriz.

REAL MADRID

- Üst üste 4 galibiyet alıp 3. sıraya kadar tırmanan Real Madrid, Real Sociedad'a takılıp bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

- Sakatlıkları bulunan Sergio Ramos, Dani Carvajal ve Eden Hazard'la birlikte Mariano Diaz, maç kadrosunda yer almayacak.

- Son 2 lig maçını kaçıran Karim Benzema tamamen hazır durumda, zorlu derbide TD Zinedine Zidane'ın en büyük kozu olacak. Fransız forvete kanatlardan Isco ve Rodrygo destek verecek.

- "Koke, Llorente, Niguez" karşısında "Luka Modric, Toni Kroos & Casemiro" izleyeceğiz. Müthiş bir orta alan mücadelesi bizleri bekliyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atletico Madrid'in ligde oynadığı son 4 maçın tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Real Madrid'in ligde oynadığı son 6 maçın 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- La Liga'nın 2014/15 sezonundan bugüne Real Madrid'e en fazla gol atan isim, bu sezon Atletico Madrid forması giymeye başlayan Luis Suarez! (12 maç - 9 gol)

- Karim Benzema, Real Madrid formasıyla La Liga'da çıktığı son 9 Madrid Derbisi'nde yenilgi yüzü görmedi! (4 galibiyet - 5 beraberlik)

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Karim Benzema'nın Madrid derbilerinde attığı birbirinden güzel çalımlar ve goller! İzleyelim...