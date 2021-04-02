Kylian Mbappe'nin sabrı taştı! Tarihi ayrılık için sinyal verdi...

Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe, milli takımdaki performansı sebebiyle Fransız basını tarafından eleştirilmesine sert cevap verdi.

Yurtdışında oynayan futbolculara milli takımda pozitif ayrımcılık yapıldığını söyleyen yıldız isim, Fransız medyasının orantısız eleştirisinden yorulduğunu ve bu sebeple kariyerine başka bir ülkede devam etmeyi düşündüğünün sinyallerini verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kylian Mbappe, "Yurtdışında oynayan ve Fransa'ya yalnızca milli maçlar için gelen futbolcular için durum farklı. Ben sürekli buradayım ve benim hakkımda daha fazla konuşuluyor. Özellikle ülkenizin takımında oynarken ve bu süreçte elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda gelen bu eleştiriler insanı gerçek anlamda yoruyor." dedi.

FRANSIZ BASINI YÜZÜNDEN PSG'DEN AYRILABİLİR

Kulübü Paris Saint Germain ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Real Madrid ile Liverpool'un transfer listesine yer aldığı konuşulan Fransız futbolcu, olası bir ayrılık kararında Fransız basınının bu tutumunun büyük rol oynayacağını doğruladı.

Kylian Mbappe, "Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Tabii ki bu yaşananlar da karar almamda önemli rol oynayacak. Ancak tek kriter bu olmayacak. Bu yaşananlardan bağımsız olarak en önemli şey, olduğunuz yerde kendinizi mutlu hissetmeniz ve her gün orada olmaktan dolayı keyif almanız." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki oyuncu, Hosna Hersek'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından verdiği demeçte, "PSG'den ayrılığım konusunda bir gelişme olsa bugün bunu burada konuşurdum. Nihai kararımı verdiğimde bunu açıklayacağım" şeklinde konuşmuştu.