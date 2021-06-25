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GeriFutbol Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan, PSG ile sözleşme imzaladı!
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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2021 - 20:41 | Son Güncelleme:

Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan, PSG ile sözleşme imzaladı!

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Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan, PSG ile sözleşme imzaladı!

Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe, Paris SG ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin 15 yaşındaki kardeşi Ethan ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fransız ekibinin duyurusunda Ethan Mbappe ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

PSG'nin açıklamasında "2006 doğumlu bu genç yetenekle 3 yıl daha beraberiz. PSG formasıyla kendisine başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Ethan Mbappe ise "PSG ile yola devam etmekten gurur duyuyorum" şeklinde açıklama yaptı.

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