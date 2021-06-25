Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan, PSG ile sözleşme imzaladı!
Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe, Paris SG ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin 15 yaşındaki kardeşi Ethan ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fransız ekibinin duyurusunda Ethan Mbappe ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
PSG'nin açıklamasında "2006 doğumlu bu genç yetenekle 3 yıl daha beraberiz. PSG formasıyla kendisine başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Ethan Mbappe ise "PSG ile yola devam etmekten gurur duyuyorum" şeklinde açıklama yaptı.