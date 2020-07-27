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GeriFutbol Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 21:48,Son Güncelleme:

Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak

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Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak
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Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, 12 Ağustos'ta takımının Atalanta'ya karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sağ ayak bileğindeki burkulma yaşayan Mbappe'nin, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı duyuruldu.

Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe, 12 Ağustos'ta Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, takımının Atalanta ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek. 

Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak

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