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Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacağını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Mbappe#Transfer#PSG
Kylian Mbappe, PSGden ayrılacağını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 21:27

Kylian Mbappe, sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıkladı.

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PSG ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve bir süredir kararını açıklaması beklenen Kylian Mbappe, sosyal medyadan video paylaştı.

Fransız yıldız, paylaşımında Paris Saint-Germain'e veda etti ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

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İŞTE MBAPPE'NİN SÖZLERİ

"PSG'deki maceram sona eriyor. Bütün takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, kulüpteki çalışanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok zor, bu kadar zor olacağını hiç düşünmezdim. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız"

FİNALDEN SONRA İMZA

Le Parisien'de yer alan habere göre; Rela Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Mbappe'nin transferini açıklayacak.

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PSG formasıyla 306 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 255 gol, 108 asistlik skor katkısı sağlarken 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.

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#Mbappe#Transfer#PSG

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