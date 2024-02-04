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Kylian Mbappe merakla beklenen kararını verdi! Arda Güler detayı...

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#Real Madrid#Arda Güler#Kylian Mbappe
Kylian Mbappe merakla beklenen kararını verdi Arda Güler detayı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 15:07

Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe'nin geleceği merak ediliyordu. Dünyaca ünlü futbolcunun kararını verdiği ve milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'e transfer olmayı seçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Transferde adı birçok takımla anılan ve Paris Saint Germain'den gelecek sezon ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddia edildi.

REAL MADRID'E GİDİYOR

ESPN'in haberine göre PSG'den ayrılma kararı alan Fransız yıldız, uzun süredir kendisine talip olan Real Madrid'e transfer olacak. 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde yazılı bir açıklama yaparak ayrılığını resmen duyuracağı aktarıldı.

Kylian Mbappe merakla beklenen kararını verdi Arda Güler detayı...

HALEFİ RAFAEL LEAO

Paris Saint-Germain'in ise Kylian Mbappe'nin ayrılığı sonrasında Milan forması giyen Rafael Leao'yu transfer edeceği belirtildi.

Kylian Mbappe merakla beklenen kararını verdi Arda Güler detayı...

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5 YILLIK SÖZLEŞME

Real Madrid'in PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Mbappe'yi bonservis bedeli olmadan kadrosuna katacağı ve 5 yıllık bir kontrat imzalayacağı kaydedildi.

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ARDA GÜLER İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Kylian Mbappe, Real Madrid'e imza atması halinde milli futbolcumuz Arda Güler'in de takım arkadaşı olacak.

DÜNYA KUPASI'NI PENALTILARDA KAÇIRDI

Fransa Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Kylian Mbappe, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin'e karşı sahaya çıkmış ancak 3 gol atmasına rağmen penaltılarda kupaya uzanma şansını kaybetmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla 28 resmi maça çıkan Mbappe, 29 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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#Real Madrid#Arda Güler#Kylian Mbappe

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