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Kylian Mbappe ile Al-Khelaifi arasında büyük kavga! "Duvarlar sarsıldı"

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#Kylian Mbappe#PSG#Real Madrid
Kylian Mbappe ile Al-Khelaifi arasında büyük kavga Duvarlar sarsıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 17:21

Paris Saint Germain'in Fransız süperstarı Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından olaylar patladı.

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Paris Saint Germain'den ayrılma kararı alan ve Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe ile kulübün sahibi Al-Khelaifi arasında büyük bir tartışmaya yaşandığı belirtildi.

Le Parisien'e göre; Paris Saint Germain Başkanı Al-Khelaifi, kulübün Ligue 1'de Toulouse'a karşı oynayacağı maç öncesinde Mbappe'yi arayarak Fransız yıldızın kulübe gönderdiği resmi veda mesajında Al-Khelaifi'nin adını neden geçirmediğini sordu. 

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TARTIŞMA ÇİRKİN BİR HAL ALDI

İkili arasındaki özel tartışmanın birbirlerine bağırmalarının ardından çirkin bir hal aldığı bildirildi. Haberde, kavganın yoğunlaştığı ve neredeyse duvarları bile sarsacak noktaya gelindiğinin altını çizildi.

Toulouse'un karşılaşmayı 3-1 kazanmasının ardından Mbappe, evindeki son mücadeleden yenilgiyle ayrıldı.

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TARAFTAR ISLIKLADI

Kylian Mbappe, maç öncesinde adı açıklandığında Parc des Princes'te taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde yuhalandı. PSG'li taraftarlar, Real Madrid'e gidecek yıldızın yaklaşan ayrılışıyla ilgili duygularını açıkça ifade etti. 

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#Kylian Mbappe#PSG#Real Madrid

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