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Kylian Mbappe için flaş gelişmeyi duyurdular! PSG'den ayrılıyor

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#Transfer#PSG#Mbappe
Kylian Mbappe için flaş gelişmeyi duyurdular PSGden ayrılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 19:47

Kylian Mbappe'nin sezon sonunda PSG'den ayrılacağını kulübüne bildirdiği belirtildi.

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Paris Saint-Germain'de kalıp kalmayacağı uzun süredir merak edilen Mbappe'nin kararını verdiği iddia edildi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Kylian Mbappe, PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi'ye sezon sonunda PSG'den ayrılacağını bildirdi.

25 yaşındaki yıldız, PSG Başkanı ile görüşerek takımdan ayrılacağını net bir dille ilettiği ifade edildi.

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REAL MADRID'E Mİ GİDECEK?

Ayrıca Mbappe'nin henüz bir takımla anlaşmaya varmadığı ancak Real Madrid'in öne çıktığı ifade edildi.

PSG formasıyla 290 maça çıkan Fransız oyuncu, 243 gol ve 105 asist yaptı.

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#Transfer#PSG#Mbappe

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