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Kuzeyboru 3 - 0 Nilüfer Belediyespor (Maç özeti)

#Misli.Com Sultanlar Ligi#Kuzeyboru#Nilüfer Belediyespor
Kuzeyboru 3 - 0 Nilüfer Belediyespor (Maç özeti)

Kuzeyboru, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25'inci haftasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenmeyi başardı.

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Misli.com Sultanlar Ligi’nin 25'inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

SALON: Aksaray
HAKEMLER:  Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz
KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Ecenur Aksoy, Aslı Tecimer, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu, Maglio (Cansu Bir, Fulden Ural, Dumcheva, Sudenaz Uzun)
SETLER: 25-12, 25-19, 25-17
SÜRE: 74 dakika (22, 27, 25)

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#Misli.Com Sultanlar Ligi#Kuzeyboru#Nilüfer Belediyespor

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