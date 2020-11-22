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Voleybol
Haber Giriş: 22.11.2020 - 19:22 | Son Güncelleme:

Kuzeyboru: 0 - Karayolları: 3

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Kuzeyboru: 0 - Karayolları: 3
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Karayolları, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Kuzeyboru: 0 - Karayolları: 3
Salon: Aksaray

Hakemler: Hakkı Demiralay, Elma Pınar
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan, Humay Topaloğlu)
Karayolları: Gerasymova, Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Burcu Tutku Yüzgenç (Seda Aslanyürek, Selin Navruz, Kübra Kegan)
Setler: 20-25, 11-25, 23-25
Süre: 86 dakika (30, 21, 35)

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