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Kuzey Makedonya'da kritik eksik, İtalya'da stoper belirsizliği! Öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#2022 Dünya Kupası
Kuzey Makedonyada kritik eksik, İtalyada stoper belirsizliği Öne çıkan iddaa tercihi...

2022 Dünya Kupası yolunda İtalya, play-off yarı final maçında Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

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İlandır

İTALYA

EURO 2020'den zaferle ayrılan İtalya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde istediğini bulamadı. İlk 3 maçta fireleri yoktu ama Avrupa Şampiyonası sonrası çıktıkları 5 maçın sadece 1'ini kazanıp 4'ünde sahadan beraberlikle ayrılınca play-off yoluna düştüler.

Hem Leonardo Bonucci hem de Giorgio Chiellini, Kuzey Makedonya karşısında forma giyemeyecek. İkisi de aday kadroda ancak Bonucci sakat, Chiellini de olası "Portekiz/Türkiye" finali öncesi riske edilmeyecek.

TD Roberto Mancini'nin savunmanın merkezinde "Bastoni & Acerbi" ile başlaması bekleniyor. Beklerde Alessandro Florenzi ile Emerson Palmieri görev yapacak.

Orta alanda sürpriz yok, "Barella, Jorginho & Verratti" üçlüsünü göreceğiz. Hücumda Ciro Immobile'nin yeri garanti, yan parçaları için bazı olasılıklar mevcut.

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Domenico Berardi ve Lorenzo Insigne en muhtemel senaryo fakat geçen sezonu komple kaçırdıktan sonra bu sezon yeniden sahne alan Nicolo Zaniolo'yu da sağ kanatta izleyebiliriz.

KUZEY MAKEDONYA

EURO 2020'de istediğini alamayan Kuzey Makedonya ise 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya'nın arkasında, Romanya'nın önünde grup ikincisi olmuştu.

TD Blagoja Milevski'nin ilk açıkladığı aday kadroda yer alan Adis Jahovic, sakatlığı nedeniyle İtalya'ya getirilmedi. Eljif Elmas da cezası nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek.

Orta alanda "Bardhi, Spirovski & Ademi" üçlüsü izleyeceğiz. Sol bekte Ezgjan Alioski, sağ bekte Stefan Ristovski'yi göreceğiz.

Sol açıkta İtalya topraklarına, hatta maçın oynanacağı Renzo Barbera'ya yabancı olmayan Aleksandar Trajkovski ter dökecek. Trajkovski'nin ters kanadında Darko Churlinov, hücum merkezinde Milan Ristovski olacak. 

Kuzey Makedonyada kritik eksik, İtalyada stoper belirsizliği Öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya'nın son 11 maçının 8'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. (90 dakika içinde)

- Kuzey Makedonya oynadığı son 7 maçın sadece 1'ini kaybetti. (3 galibiyet - 3 beraberlik)

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu kritik karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu!

%38'lik kesim Stadio Renzo Barbera'da Gök Mavililer'in kazanacağını düşünüyor...

%20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Kuzey Makedonyada kritik eksik, İtalyada stoper belirsizliği Öne çıkan iddaa tercihi...

İtalya orta sahasının dinamosu Nicolo Barella'nın Inter forması ile en önemli anları...

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#Misli.Com#İddaa#2022 Dünya Kupası

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