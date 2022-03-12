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Kurtar, Vural ve Atın'dan Gençlergücü'ne destek!

#İstanbul Gençlergücü#Yılmaz Vural#Güvenç Kurtar
Kurtar, Vural ve Atından Gençlergücüne destek

Spor camiasının duayen teknik direktörleri Güvenç Kurtar, Yılmaz Vural ve Erhan Altın’ı İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü’nün genç başkanı Özgür Subaşı ziyaret etti.

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İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü’nün genç başkanı Özgür Subaşı, spor camiasının duayen teknik direktörleri Güvenç Kurtar, Yılmaz Vural ve Erhan Altın’ı ziyaret etti.

Başkan Subaşı, üç önemli teknik adama yaklaşan sezon ve Gençlergücü Kulübü’nün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kurtar, Vural ve Altın da Gençlergücü Kulübü’ne ve amatör liglerdeki tüm kulüplere başarılarla kazasız-belasız bir sezon dilediler.

Öte yandan Gençlergücü Yönetimi’nde de olan Kurtar’ın oğlu Efe Güvenç Kurtar da bu sezon bu kulüpte oynayacak.

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#İstanbul Gençlergücü#Yılmaz Vural#Güvenç Kurtar

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