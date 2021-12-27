Kupada 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN;
13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker
15:00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
17:00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus
18:30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan
ÇARŞAMBA;
13:00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır
15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
18:30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman