Kupada 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:



YARIN;



13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker



15:00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan



17:00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus



18:30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu



21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan



ÇARŞAMBA;



13:00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır



15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu



17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu



18:30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler



21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman