Kupada 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş! Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?#İçişleri Bakanı
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Duygu Delen davasında yeni gelişme Düşerken canlı mıydı Tartışmalara noktayı koyacak raporDuygu Delen davasında yeni gelişme! Düşerken canlı mıydı? Tartışmalara noktayı koyacak rapor#Duygu Delen
Canlı yayında büyük gaf Deprem etkisi yarattıCanlı yayında büyük gaf! Deprem etkisi yarattı#ABD
Minik Asiyenin son durumunu Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladıMinik Asiye'nin son durumunu Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladı#Asiye Ateş
Mısır prensesi kalmıştı Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattıMısır prensesi kalmıştı! Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattı#Razi Trak
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Diskotekte tepki çeken görüntü Karar verildiDiskotekte tepki çeken görüntü! Karar verildi#ANTALYA
Ölümünden 5 yıl sonra özür diledilerÖlümünden 5 yıl sonra özür dilediler!#Dalian Atkinson
Bakan Koca paylaştı İşte merak edilen korona haritasıBakan Koca paylaştı! İşte merak edilen korona haritası#Koronavirüs
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zorBabasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor!#Abigail Breslin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kupada 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

#Ziraat Türkiye Kupası#Türkiye Kupası#Hakemler
Kupada 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Haberin Devamı

Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN;

13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker

15:00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan

17:00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus

18:30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

ÇARŞAMBA; 

13:00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır

15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu

18:30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Türkiye Kupası#Hakemler

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar