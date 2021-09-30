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Kulüpler Birliği, Süper Lig AŞ'yi kuruyor!

#Kulüpler Birliği#MHK#Ahmet Ağaoğlu
Kulüpler Birliği, Süper Lig AŞyi kuruyor

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısında değişiklik yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

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Başkan Ağaoğlu, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, toplantıda yayın ihalesi süreci, Süper Lig AŞ'nin kurulması ve MHK'nın yapısının görüşüldüğünü dile getirdi.

Ağaoğlu, MHK'nın yapısıyla ilgili sorunların olduğundan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan sıkıntılar, hakem kararları olarak sahaya yansıyan, yıllardır futbol kamuoyunu rahatsız eden, sürekli olarak tartışılan ve eleştirilen ancak ilerleyen süreç içinde hiçbir şekilde kalıcı çözüme ulaştırılamayan MHK'nın yapısıyla ilgili çok uzun bir görüşme yapıldı. Zaten 2-3 aydır devam eden bir çalışmamız vardı. Emsal liglerdeki MHK'ların yapısıyla alakalı ve bunun Türk futboluna uyarlanması konusunda yapılan çalışmalar hemen hemen bitme noktasına geldi. 1960'lardan bu yana hiçbir şekilde bir reforma uğramayan, ufak tefek değişikliklerle bugüne gelen bir MHK var. Değerlendirmelerin ve atamaların ne şekilde yapıldığı kamuoyu ile paylaşılmıyor ama eğitim masraflarından maaşlarına kadar bütün ihtiyaçları kulüpler tarafından karşılanıyor. Bugüne kadar yaptığı uygulamalar, kulüplerinin bilgisi dahilinde olmayan çalışmalar, değerlendirmeler ve atamalar var. Kendimizi Avrupa'nın 6. büyük ligi olarak görüyoruz ama önümüzdeki 5 büyük ligde ve finansal olarak arkamızdaki liglerde dahi görülmeyen uygulamalar var. MHK'nın yapısı ile hakemlik müessesesinin günün ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye ulaşması için başlattığımız çalışmaları 3-4 haftada nihayete erdirip, TFF ile paylaşmak istiyoruz. Tahkim, disiplin ve uyuşmazlık çözüm kurullarında olduğu gibi ciddi bir değişikliğe giderek, ülke gündeminden bu konunun ilelebet kaldırılması için çalışmalarımız yoğunlaştırıldı. Tüm kulüp başkanları bu konuda ortak görüş ifade etti."

Yeni yayın ihalesi süreci hakkında kulüplerle görüş alışverişinde bulunulduğunu ve TFF ile yapılan çalışmaların değerlendirildiğini aktaran Ağaoğlu, 2 hafta içinde TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı bir toplantıda kamuoyuna geniş bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

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Profesyonel bir yapıya kavuşmak için Süper Lig AŞ. kurma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Süper Lig AŞ'nin kurulması amacıyla olağanüstü genel kurul kararı alındı. 6 Ocak'ta yapacağımız olağanüstü genel kurulla profesyonel bir yapıya geçmiş olacağız. Bunun çalışmaları 2-3 aydır devam ediyor. Önümüzdeki 2 aylık süreç içinde de çalışmaları nihayete getirip, genel kurulun onayına arz edeceğiz. 6 Ocak, Türk futbolunda yeni bir değişim ve reform noktası olarak tarihe geçmiş olacak." diye konuştu.

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#Kulüpler Birliği#MHK#Ahmet Ağaoğlu