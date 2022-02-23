Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ölümcül silahlar devreye giriyor Rusya tahliyeleri duyurdu...Ölümcül silahlar devreye giriyor! Rusya tahliyeleri duyurdu...#Rusya
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isimRusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü#Rusya
Kovid-19da tehdit durumu değişiyor... Bakan Kocadan risk grubu vurgusuKovid-19'da tehdit durumu değişiyor... Bakan Koca'dan 'risk grubu' vurgusu#Koronavirüs
Ukraynalı Bakan: Rusya saldırırsa yanıt vermeye hazırızUkraynalı Bakan: 'Rusya saldırırsa yanıt vermeye hazırız'#Ukrayna
Doktor Bakarı darbeden saldırgan tutuklandıDoktor Bakar'ı darbeden saldırgan tutuklandı#ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlar Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeliye teşekkür...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeli'ye teşekkür...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gizli plan sızdı, Putini çıldırtacak liste...Gizli plan sızdı, Putin'i çıldırtacak liste...#AB
Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamlar ve maaşlar açıkladıGalatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamlar ve maaşlar açıkladı!#Galatasaray
Bir kriz daha kapıda Sayı 5 milyon olacakBir kriz daha kapıda! 'Sayı 5 milyon olacak' #Ukrayna
Bakan Soyludan Gülistan Doku açıklamasıBakan Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması#Gülistan Doku
Fenerbahçenin çocuğuyum demesin'Fenerbahçe'nin çocuğuyum demesin'
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Covid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yokCovid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yok!#Kate Garraway
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak

#Kübra Dağlı#Bora Altıntaş#Dünya Şampiyonu
Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak

Red Bull “Şehre İzini Bırak” projesiyle, aktif spor yapanların yanı sıra antrenman yapmak isteyip yeterli motivasyonu bulamayanları da harekete geçirmeye devam ediyor. Türkiye’nin online aktif haritasını çıkartan, katılımcıların koşarak şehre izlerini bıraktığı proje, spor severleri yeni bir meydan okumaya davet ediyor. Proje kapsamında iki takım kuran Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ile Bora Altıntaş haftalık görevleri yaparak şehre izlerini bırakacak. Kübra Dağlı’nın ya da Bora Altıntaş’ın takımında olmak isteyenler RedBull.com/sehreizinibirak adresinden projeye kayıt olabiliyor.

Haberin Devamı

Red Bull, aktif yaşamı destekleyen projesi “Şehre İzini Bırak” ile antrenman yapmak isteyenlere motivasyon sağlamayı sürdürüyor. Türkiye’nin online aktif haritasını çıkartan projede katılımcılar, koşarak şehre izlerini bırakıyor. Kat ettikleri rotayı siteye yükledikçe RedBull.com/sehreizinibirak sitesindeki haritaya rotalar anlık olarak yansıyor.

Kübra Dağlı’nın takımıyla Bora Altıntaş’ın takımı mücadele verecek

Dünya Şampiyonu Kübra Dağlı ile Türkiye’nin BMX’teki yükselen yıldızı Bora Altıntaş, şehre izlerini bırakmak için harekete geçti.

İki Red Bull sporcusu, ‘Kırmızı Takım’ ve ‘Mavi Takım’ olmak üzere iki takım oluşturarak, “Şehre İzini Bırak” projesinde katılımcılarıyla birlikte haftalık görevleri tamamlayıp birinci olmaya çalışacak. Kübra Dağlı’nın ya da Bora Altıntaş’ın takımında olmak isteyenler RedBull.com/sehreizinibirak adresinden projeye kaydolup görevleri yapmaya başlayabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kübra Dağlı#Bora Altıntaş#Dünya Şampiyonu

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti