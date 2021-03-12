KSI, transfobik söylemleri için özür diledi

Şahsına münhasır kişiliği kimi zaman kendisini uçlarda davranmaya ittiği için kendini birden bire bir dramanın ortasında bulması ise alışılmadık bir şey değil. Her ne kadar takipçileri kendisini değişik kişiliği sebebiyle sevse de bu özelliği yayıncının başını derde sokabiliyor.

KSI yakın zamanda kendisinin topluluğu tarafından transfobik olarak değerlendirildiğinin farkına vararak “bi’ dakika, insanlar gerçekten transfobik olduğumu mu düşünüyor?” diyerek bir Tweet attı. Bu paylaşımın üstüne ise tartışmalar başladı ve olay büyüdü. Hal böyle olunca KSI Tweeti kısa bir süre sonra sildi.

My bad for saying transgender slurs. Honestly didn’t even know they were slurs. I know now though — LORD KSI (@KSI) March 9, 2021

“Trans bireylere yönelik hakaretler kullanmam bir hataydı. Kullandığım terimlerin hakaret olduğunu bile bilmiyordum. Artık biliyorum.”

Sonradan hatasının farkına varan Youtube içerik üreticisi KSI özür dilese de bunda biraz geciktiği için belli bir kitle tarafından büyük bir drama çıkarıldı. Her ne kadar özür dilese de topluluk bunun yapmacık olduğunu öne sürerek tartışmayı devam ettirmek istedi.

Yayıncının bundan sonra yayınlarında kullandığı kelimeleri daha özenli seçeceği tahmin ediliyor.