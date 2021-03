KSI, transfobik söylemleri için özür diledi

Şahsına münhasır kişiliği kimi zaman kendisini uçlarda davranmaya ittiği için kendini birden bire bir dramanın ortasında bulması ise alışılmadık bir şey değil. Her ne kadar takipçileri kendisini değişik kişiliği sebebiyle sevse de bu özelliği yayıncının başını derde sokabiliyor.

KSI yakın zamanda kendisinin topluluğu tarafından transfobik olarak değerlendirildiğinin farkına vararak “bi’ dakika, insanlar gerçekten transfobik olduğumu mu düşünüyor?” diyerek bir Tweet attı. Bu paylaşımın üstüne ise tartışmalar başladı ve olay büyüdü. Hal böyle olunca KSI Tweeti kısa bir süre sonra sildi.

My bad for saying transgender slurs. Honestly didn’t even know they were slurs. I know now though